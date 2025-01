Procès de l'actrice X Stormy Daniels contre Donald Trump: condamné, le futur président américain n'ira pas en prison

Jusqu'au dernier jour et jusque devant la Cour suprême à Washington, les avocats du 45e et bientôt 47e président américain ont multiplié les recours en brandissant son immunité présidentielle passée et à venir, afin d'empêcher le juge de sanctionner leur client. Coup de tonnerre jeudi soir: la Cour suprême des Etats-Unis a rejeté par cinq voix contre quatre son ultime recours. Sur les neuf juges qui la composent, six sont conservateurs, dont trois nommés par le républicain.

Le futur président n'a pas été contraint de venir en personne devant le tribunal pénal de Manhattan, le juge lui ayant accordé la possibilité de comparaître par vidéo à l'audience prévue à 09h30 (14h30 GMT).

Le magistrat, que Donald Trump avait accablé d'injures sur les réseaux sociaux, a aussi garanti qu'une peine de prison, "impossible à mettre en oeuvre", était exclue pour celui qui s'apprête à gouverner la première puissance mondiale.

"Doigt d'honneur"

Juan Merchan a indiqué qu'il était enclin à prononcer une dispense de peine ayant pour effet d'entériner la culpabilité de Donald Trump et de lui permettre ainsi de faire appel. "C'est un doigt d'honneur (de Donald Trump) au juge, au jury, et à la justice", s'est indigné l'ancien procureur de New York et professeur de Droit à l'université Pace, Bennett Gershman.

Au printemps dernier, celui qui était encore candidat à la présidentielle devait se rendre presque chaque jour pendant six semaines dans une salle d'audience au décor vieillot et sommaire de la cour pénale, et assister aux débats dans cette affaire mêlant politique, argent et scandale sexuel.

Le jury l'avait reconnu coupable de 34 délits de falsifications comptables pour cacher aux électeurs le paiement de 130.000 dollars à la star de films X Stormy Daniels, à la fin de sa première campagne victorieuse en 2016 contre Hillary Clinton, dont le procès avait révélé les coulisses.

L'argent avait été versé pour acheter le silence de l'actrice sur une relation sexuelle qu'elle affirmait avoir eue en 2006 avec l'ancien magnat de l'immobilier, relation qu'il a toujours niée.

Assailli par les recours des avocats et à la suite d'une décision majeure de la Cour suprême le 1er juillet sur l'immunité présidentielle, le juge Merchan a dû repousser à plusieurs reprises le prononcé de la peine, de juillet à septembre, puis à novembre, après la présidentielle.

La victoire de Donald Trump a déclenché une nouvelle salve de recours de la défense, mais Juan Merchan a maintenu la sentence. Comme dans les autres affaires où il était poursuivi, Donald Trump s'est présenté comme la victime d'une "chasse aux sorcières" orchestrée par ses adversaires politiques.

Retour sur l'affaire

L'ex-actrice X Stormy Daniels affirme avoir eu une relation sexuelle avec Trump en 2006, alors qu'il était déjà marié à Melania. En 2016, juste avant l'élection présidentielle, Trump aurait versé 130 000 dollars à Stormy Daniels pour acheter son silence sur cette relation.



Le 30 mai 2025, Trump a été reconnu coupable dans cette affaire, devenant le premier ex-président américain à être condamné au pénal.

Le 10 janvier 2025, Trump doit connaître sa peine, dix jours avant son investiture en tant que 47e président des États-Unis. Il a toujours nié toute relation sexuelle avec Stormy Daniels et qualifie cette affaire de "mascarade" et d'"attaque politique illégitime".