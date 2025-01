Trump prépare une rencontre avec Poutine pour "en finir" avec la guerre en Ukraine: "Ce véritable gâchis"

"Il veut qu'on se rencontre, et nous sommes en train d'organiser ça", a déclaré M. Trump avant une réunion avec des gouverneurs républicains dans sa résidence de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride. "Le président Poutine veut qu'on se rencontre, il l'a même dit publiquement, et nous devons en finir avec cette guerre, qui est un véritable gâchis", a ajouté le milliardaire républicain.

"Si nous rencontrons un jour le président élu Trump, je suis sûr que nous aurons beaucoup de choses à nous dire", avait lancé le président russe lors de sa session annuelle de questions-réponses, le 19 décembre dernier.

Donald Trump, qui prendra ses fonctions le 20 janvier, a promis lors de sa campagne électorale de mettre un terme "en 24 heures" à la guerre en Ukraine, et a déjà appelé à un "cessez-le-feu immédiat" et à des pourparlers. Européens et Ukrainiens craignent qu'il puisse forcer Kiev à des concessions majeures et accorder une victoire géopolitique au Kremlin.

Sous la présidence du démocrate Joe Biden, les Etats-Unis ont été le principal soutien de l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février 2022, fournissant une aide militaire de plus de 65 milliards de dollars.