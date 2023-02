Promesses et écueils de ChatGPT, star de l'intelligence artificielle

Le logiciel ChatGPT, qui permet de générer des dissertations, des annonces publicitaires ou des lignes de code informatique sur demande et en quelques secondes, suscite plus de fascination - et de répulsion - que n'importe quelle autre avancée technologique récente.

Le point sur ce qu'est ChatGPT, et sur ce qu'il n'est pas:

- "Tape-à-l'œil" -

Le lancement de ce chatbot (robot conversationnel) fin novembre 2022 restera peut-être dans l'histoire comme un tournant de l'intelligence artificielle (IA).

Mais des observateurs sceptiques voient surtout dans ChatGPT une brillante opération de marketing, qui a aidé l'entreprise californienne OpenAI à lever des milliards de dollars auprès de Microsoft. "Du point de vue scientifique, cela ne constitue pas une avancée particulièrement intéressante", estime Yann LeCun, responsable de l'IA chez Meta (Facebook, Instagram) et professeur à la New York University.

Cette "démo tape-à-l'œil" ne répond pas vraiment aux questions des internautes, a-t-il expliqué lors d'une interview au Big Technology Podcast, elle "génère des mots les uns après les autres", sans être capable de construire une vision du monde. Le chatbot n'est jamais qu'un programme informatique à base d'algorithmes et nourri avec des montagnes de données. "Quand on travaille avec ces modèles d'IA générative, il faut se souvenir que ce sont des machines à sous, pas des calculateurs", a averti Haomiao Huang de Kleiner Perkins, un fonds d'investissement de la Silicon Valley. "Chaque fois que vous posez une question et que vous appuyez sur le bouton, vous obtenez une réponse qui peut être merveilleuse... ou pas du tout. Le problème c'est que les échecs sont extrêmement imprévisibles", a-t-il détaillé dans un éditorial publié sur le site spécialisé Ars Technica. - "Familier" - ChatGPT repose sur GPT3, un modèle d'IA vieux de trois ans.