"Quand on voit la politique mondiale actuelle….": le prix Nobel de la paix plus difficile que jamais à attribuer cette année

Récompenser les prouesses qui ont rendu le monde meilleur: les prix Nobel décernés depuis lundi tentent d'instiller une lueur d'optimisme dans un monde menacé par la crise climatique et traversé par les conflits en Ukraine et au Proche-Orient.

Temps fort de la semaine, le Nobel de la paix, attribué ce 11 octobre, n'a jamais été aussi difficile à prévoir, tant les catastrophes se multiplient sur la planète.

À lire aussi Han Kang devient la première Sud-coréenne à remporter le prix Nobel de littérature

Dan Smith, directeur de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), penche pour une "année blanche". Ne pas attribuer le prix donc, comme cela a été le cas à 19 reprises dans son histoire plus que centenaire, la dernière fois en 1972, en pleine guerre du Vietnam.

"Peut-être est-il temps de dire: 'Oui, beaucoup de gens travaillent très dur, mais sans résultat et il faut que plus de personnes et de dirigeants mondiaux se réveillent et réalisent que nous sommes dans une situation extrêmement dangereuse'", estime le spécialiste. "Nous avons maintenant plus de 50 conflits armés à travers le monde. La létalité de ces conflits armés a considérablement augmenté au cours des deux dernières décennies", ajoute-t-il.