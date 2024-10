Han Kang devient la première Sud-coréenne à remporter le prix Nobel de littérature

Han Kang, qui écrit poèmes, nouvelles et romans en coréen, a été récompensée "pour sa prose poétique intense qui affronte les traumatismes historiques et expose la fragilité de la vie humaine", a expliqué le jury dans un communiqué.

"Je (l'ai eue) au téléphone. Elle passait une journée ordinaire, venait juste de finir le souper avec son fils. Elle n'était pas vraiment préparée pour cela, mais nous avons commencé à discuter des préparatifs pour décembre", quand le prix sera remis, a raconté Mats Malm, secrétaire permanent de l'Académie suédoise.

L'autrice, née le 27 novembre 1970 à Gwangju en Corée du Sud, a "une conscience unique des liens entre le corps et l'âme, les vivants et les morts, et, par son style poétique et expérimental, elle est considérée comme novatrice dans le domaine de la prose contemporaine", a dit devant la presse le président du comité Nobel Anders Olsson.

- Exploitation érotique -

Han Kang a percé au niveau international avec son roman "la Végétarienne" (2007). Écrit en trois parties, le livre dépeint les conséquences violentes du refus de sa protagoniste Yeong-hye de manger de la viande, entrainant son rejet brutal par son entourage.