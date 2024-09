Quatre morts dans l'explosion d'une voiture à Ramla, en Israël

Quatre personnes ont été tuées jeudi dans l'explosion d'une voiture "apparemment d'origine criminelle" à Ramla, dans le centre d'Israël, selon l'hôpital Assaf Harofé et la police israélienne.

Le centre médical Assaf Harofé, près de Ramla, a annoncé dans un communiqué "la mort de quatre blessés", après que la police a annoncé l'ouverture d'une enquête sur "l'explosion (d'une) voiture (...) apparemment due à un règlement de compte entre criminels arabes". Selon l'hôpital, "six autres personnes sont encore hospitalisées dont une dans un état critique". La police avait d'abord fait état de 12 blessés.

Ramla, au sud de Tel-Aviv, est une ville mixte judéo-arabe.

La hausse de la criminalité au sein de la minorité arabe en Israël inquiète les autorités ces dernières années.

Selon des experts, les gangs arabes ont accumulé d'importantes quantités d'armes au cours des deux dernières décennies et sont impliqués dans des activités telles que le trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains, la prostitution, l'extorsion et le blanchiment d'argent.