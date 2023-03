RDC: une vingtaine de jeunes tués et plusieurs portés disparus à Lubumbashi

Une vingtaine de corps sans vie de jeunes gens ont été retrouvés dans une rivière de Lubumbashi, la deuxième ville de République démocratique du Congo, et plusieurs autres sont portés disparus, apparemment victimes de l'action des forces de sécurité congolaises, a rapporté mercredi le site d'information Actualité.cd, en citant un parti politique et la société civile locale.

"La gouvernance sécuritaire et paix du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga dénonce ces massacres perpétrés par certains commandos du poste avancé au quartier Kilobelobe, lesquels massacres ont fait perdre la vie à plus de 25 personnes par balles et d'autres par noyade", a indiqué mercredi la société civile du Haut-Katanga - dont Lubumbashi est le chef-lieu - dans un communiqué. .

Le parti politique Unafec (Union des nationalistes démocrates et fédéralistes) a pour sa part affirmé que ses 21 jeunes membres ont été tués par l'armée congolaise et d'autres sont introuvables à ce jour.