Retrait de Joe Biden de la course à la présidentielle américaine: est-ce une bonne nouvelle pour Donald Trump?

Après le retournement de situation à la Maison Blanche avec le retrait de Joe Biden de la course à la présidentielle américaine, de nombreuses questions se posent. Serge Jaumain, professeur d'histoire à l'ULB, analyse cet événement d’importance.

Pourquoi Joe Biden a-t-il attendu aussi longtemps avant de se retirer?

Alors ce qui est clair, c'est qu'il ne souhaitait pas du tout se retirer, mais on s'en souvient, le débat qu'il a eu avec Donald Trump a été calamiteux et à partir de ce moment-là, toute une série de personnes se sont interrogées sur ses capacités cognitives et cette capacité à diriger les États-Unis. Il faut se rendre compte qu'au moment où il devait entrer en fonction, il aurait eu 82 ans et à la fin de son mandat, 86 ans, ça commençait à faire beaucoup. On s'était dit qu'il était capable encore de diriger les États-Unis pendant 4 ans, mais tout ce que l'on a vu à la télévision lors du débat et ensuite dans toute une série de présentations publiques, ont semé le doute dans la population.