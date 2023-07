Salvador: le parti au pouvoir soutient la candidature à la réélection de Bukele

Le parti au pouvoir au Salvador a donné dimanche son feu vert à une nouvelle candidature du président Nayib Bukele à l'élection présidentielle de l'année prochaine, en dépit d'une controverse sur la légalité d'un second mandat consécutif.

Le président salvadorien, âgé de 41 ans, avait annoncé en septembre sa candidature à la réélection en 2024. Cette annonce avait relancé le débat sur la compatibilité d'une telle décision avec la Constitution, rendue possible par un arrêt polémique de juges de la Cour suprême nommés par la majorité parlementaire favorable au chef de l'Etat.

New Ideas "officialise le fait que le vainqueur de la candidature présidentielle... est M. Nayib Armando Bukele Ortez", a déclaré à la presse Karen Gonzalez, responsable du comité électoral du parti, sans préciser le nombre de voix obtenues par M. Bukele.

Les sondages donnent une avance considérable à M. Bukele. Mais si neuf Salvadoriens sur 10 approuvent l'action du chef de l'Etat qui a chassé les bandes criminelles des rues, sa méthode expéditive s'attire les critiques des organisations de défense des droits humains et de l'Onu, et des analystes s'inquiètent de le voir gouverner sans partage et sans contre-pouvoir.

En septembre 2021, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême avait interprété un article de la Constitution dans un sens permettant à M. Bukele de se représenter. L'interdiction constitutionnelle de se présenter à un second mandat consécutif a pourtant toujours été jusqu'ici respectée par ses prédécesseurs.