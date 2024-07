Seize discours et trois messes géantes pour la tournée du pape en Asie

Seize discours, trois messes géantes et 32.000 km de vol: le pape François devra honorer un programme dense pour sa grande tournée aux confins de l'Asie et de l'Océanie en septembre, a annoncé vendredi le Vatican.

A la tête d'une Eglise catholique en pleine expansion en Asie, le pape argentin présidera trois messes dans des stades à Jakarta, Port-Moresby et Singapour, selon le programme officiel publié par le service de presse du Saint-Siège.

Ce voyage, le plus long effectué par François depuis son élection en 2013, le conduira du 2 au 13 septembre en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Timor oriental et à Singapour, une tournée qui s'annonce comme un ambitieux défi physique pour le pape de 87 ans.

Avec deux discours par jour, le programme a toutefois été aménagé pour préserver la santé du pape. Le premier jour à Jakarta est ainsi laissé libre après plus de 13 heures de vol pour lui permettre de récupérer et de s'adapter au décalage horaire.

Comme à son habitude, il rencontrera à chaque étape les autorités, le corps diplomatique et des membres du clergé local.

Jorge Bergoglio, qui se déplace en fauteuil roulant depuis deux ans, a récemment souffert de problèmes aux genoux, aux hanches et au côlon, et connaît des fragilités respiratoires. Il n'a plus voyagé à l'étranger depuis son déplacement à Marseille en septembre 2023.

Après ce déplacement, il se rendra au Luxembourg et en Belgique fin septembre.