Selon les services secrets iraniens, "l'hystérie" explique les intoxications des écolières

Depuis des mois, l'Iran est en proie à de mystérieux empoisonnements dans les écoles. Les premiers cas ont été signalés en novembre et, depuis lors, des milliers d'incidents ont été dénoncés, selon les médias iraniens.

Des traces de gaz poivré et de boules puantes auraient également été trouvées et non pas des matières toxiques. Il n'est pas possible de vérifier cette affirmation de manière indépendante.