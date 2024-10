Somalie: attentat-suicide à l'académie de police de Mogadiscio

Selon la police, l'attentat a fait sept morts et six blessés, des policiers et des civils.

Al-Shabaab a été chassé de Mogadiscio en 2011 par une force de l'Union africaine, mais le groupe contrôle toujours de vastes étendues de campagne et continue de mener des frappes meurtrières contre des cibles civiles, politiques et militaires.