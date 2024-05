Soudan: au moins 85 morts en 10 jours de combats à El-Facher selon MSF

Lundi, neuf des 60 blessés transférés au Southern Hospital, le seul établissement hospitalier opérationnel à El-Facher au Darfour, sont décédés, a déclaré Claire Nicolet, chef du département d'urgence de l'ONG.

Le 10 mai, des affrontements ont éclaté entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, et les paramilitaires de son ex-adjoint devenu rival, le général Mohamed Hamdane Daglo, plus d'un an après le début de la guerre au Soudan.