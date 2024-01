Suisse: quelques milliers de personnes manifestent à Bâle pour les droits des Palestiniens

Plusieurs milliers de personnes - entre 2.000 et 3.000 selon la police, 15.000 selon les organisateurs - ont manifesté samedi à Bâle pour réclamer un cessez-le-feu immédiat, la fin du blocus de Gaza et l'égalité des droits pour tous les habitants de ce territoire palestinien assiégé pat l'armée israélienne. Le rassemblement, autorisé par les autorités, s'est déroulé dans le calme.

Les manifestants ont déambulé dès 14h40 à travers la ville aux cris de "Stop the genocide" ("Stop au génocide", dont est accusé Israël devant la Cour internationale de Justice à La Haye), "Free free Palestine, Free free Gaza" (Libérez la Palestine, libérez Gaza") et "Ceasefire right now" ("Un cessez-le-feu, maintenant"). Le rassemblement a pris fin à 16h00 après une série de discours.

Les participants sont venus de toute la Suisse pour cette deuxième manifestation nationale pro-palestinienne. Ils répondaient à l'appel de la Fédération Suisse-Palestine, une nouvelle alliance nationale fondée en novembre dernier à Berne et composée d'environ 80 organisations.