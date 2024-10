A Tel-Aviv, les familles endeuillées raniment le souvenir de leurs proches

La cérémonie a été retransmise en direct, entrecoupée de vidéos préenregistrées de parents se souvenant de leurs proches et racontant les circonstances tragiques de leur mort.

Des familles et proches des personnes tuées ou enlevées lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre se sont rassemblés lundi soir à Tel-Aviv, pour partager leurs souvenirs des disparus et appeler au retour des otages toujours retenus à Gaza.

L'événement organisé dans le parc Hayarkon de Tel-Aviv était une alternative à la cérémonie officielle du gouvernement, les familles participantes souhaitant éviter de se mêler à la scène politique divisée du pays pour marquer ce sombre anniversaire.

Le thème en était l'unité, avec des parents des communautés juive, arabe et druze du pays, mêlant civils et soldats, pour évoquer la mémoire des morts.

Parmi les personnes présentes figuraient des membres de la famille Kapshetar - les parents Dina et Evgeny et leurs deux enfants, Ethan et Aline, tous tués alors qu'ils rentraient après avoir campé dans le sud d'Israël.