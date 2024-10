Tensions au Moyen-Orient: l'armée israélienne frappe Beyrouth et mène des opérations dans la bande de Gaza

Dans le centre du territoire palestinien à Deir al-Balah, au moins 26 personnes ont été tuées dans des frappes sur une mosquée et une école accueillant des déplacés, d'après le ministère de la Santé du mouvement islamiste.

Une autre frappe israélienne a visé ce dimanche une position située à proximité des temples romains de Baalbeck, dans l'est du Liban, a indiqué un responsable local, précisant que le site millénaire n'avait pas été touché directement.

Après les tirs de missiles iraniens mardi sur Israël, deuxième attaque du genre en six mois, le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant a menacé dimanche l'Iran, son ennemi juré soutenant le Hamas et le Hezbollah, de frappes similaires à Gaza et au Liban.

Téhéran a affirmé être "prêt" à riposter selon l'agence Tasnim, citant une source militaire, et le ministre iranien du Pétrole s'est rendu sur un site pétrolier clé du pays, sur fond d'inquiétudes quant aux représailles israéliennes.