Vaccination dans le foyer de l'épidémie en RDC

Selon le ministère de la Santé, il ne s'agit pas à ce stade d'une "vaccination de masse" mais de cibler les publics à risques des zones les plus affectées: personnels soignants, professionnelles du sexe, vétérinaires, chasseurs, etc.

Le mpox est une maladie virale qui se propage de l'animal à l'homme mais se transmet aussi entre humains, provoquant fièvre, douleurs musculaires et lésions cutanées.

La RDC a enregistré plus de 30.000 cas de mpox et près de 990 décès depuis le début de l'année, selon les chiffres officiels. Le Sud-Kivu, où a été détectée l'épidémie actuelle il y a un an, selon les autorités sanitaires, comptabilise à lui seul plus de 8.400 cas et 45 décès.

La province doit recevoir 200.000 des 265.000 vaccins que le pays a actuellement en sa possession mais n'en a reçu qu'un peu moins de 30.000 à ce stade, selon les autorités sanitaires provinciales.