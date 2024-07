Thaïlande: six étrangers retrouvés morts dans une chambre d'hôtel de Bangkok

Lillian SUWANRUMPHA

Les corps sans vie de six étrangers ont été découverts dans une chambre d'un hôtel du centre touristique de Bangkok, a indiqué mardi à l'AFP un responsable de la police thaïlandaise.

La cause de leur décès serait en lien avec "une substance toxique", et non une fusillade, comme des médias l'ont évoqué dans un premier temps, a précisé cette source policière qui a requis l'anonymat.