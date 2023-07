Thaïlande: un adolescent condamné à un an de prison pour lèse-majesté

Le jeune homme avait également peint sur son corps un message considéré comme une "moquerie à l'égard du roi", selon l'ONG Thai Lawyers for Human Rights (TLHR), qui suit de près les procès pour lèse-majesté.

Napasit avait été initialement condamné à trois ans de prison "mais comme l'accusé a commis le crime alors qu'il était mineur, âgé de 16 ans, la peine a été réduite de moitié à un an et six mois. Et en raison du témoignage utile de l'accusé, la peine a été réduite à 12 mois", a précisé le groupe d'avocats.

Au moins 246 personnes ont été accusées ou inculpées pour avoir enfreint la loi sur la diffamation royale depuis la mi-2020, dont 20 mineurs, selon un décompte de la même source.