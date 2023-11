Thomas a d'abord cru que le Hamas avait tué sa fille Emily, 9 ans: elle vient d'être libérée avec d'autres otages israéliens

Au 3e jour de trêve dans le conflit entre le Hamas et Israël, un total de 55 otages ont été libérés. Derrière les visages et les sourires, le monde découvre les premiers témoignages d'une incarcération interminable. Des histoires qui concernent des enfants. Ils se sont retrouvés propulsés dans le monde très violent des grands.

Et puis, il y a Emily. À sa libération, on voit la fillette de 9 ans tenir la main de son amie Lila. Quelques instants plus tard, elle retrouve les bras de son père.

Leur histoire a fait le tour du monde. Emily a été enlevée le 7 octobre au kibboutz (NDLR: sorte de village collectiviste ou de banlieue créé par des Israéliens) de Beeri lors d'une soirée pyjama chez son amie Lila.

C'était la meilleure chose qui pouvait lui arriver

Deux jours plus tard, son père apprend par l'armée israélienne que sa fille a été tuée. "Ils m'ont juste dit: 'On a trouvé Emily, elle est morte'. Et j'ai dit: 'Oui!'. J'ai souri. Parce que c'était la meilleure chose qui pouvait lui arriver", confie Thomas Hand. L'hypothèse qu'Emily soit entre les mains du Hamas est plus insupportable que de la savoir morte.