Tom Hanks, rajeuni par une IA "incroyable" dans son nouveau film, "Here"

L'usage de l'intelligence artificielle inquiète à Hollywood. Mais cela n'a pas empêché Tom Hanks d'être bluffé par cette technologie "incroyable", qui a permis de le rajeunir "en temps réel" sur son dernier film.

Dans "Here: Les plus belles années de notre vie", l'acteur américain donne la réplique à Robin Wright, pour un voyage à travers le temps dans l'intimité d'un couple, avec ses joies, ses peines et ses doutes, étalés sur plusieurs décennies. La technologie permet à Tom Hanks d'interpréter son personnage au fil des générations, depuis l'adolescent idéaliste jusqu'à l'homme âgé et fragile. Les réalisateurs ont fait équipe avec le studio Metaphysic pour mettre au point un outil appelé Metaphysic Live, une IA qui permet de rajeunir ou de "vieillir" les acteurs sur commande.

"Ce qui est incroyable, c'est que tout se passait en temps réel", raconte Tom Hanks. Le comédien de 68 ans pouvait voir le résultat de son jeu, avec un visage lissé ou bien marqué par le poids des ans, quelques instants après chaque scène. "Nous n'avons pas eu à attendre huit mois de post-production", retrace-t-il. "Il y avait deux moniteurs sur le plateau. L'un affichait le flux réel capté par l'objectif, et l'autre était juste une nanoseconde plus lent, et affichait notre version 'deep fake'". Les "deep fake", ces vidéos où une personnalité est recréée par l'IA et peut servir à faciliter des arnaques, inquiète en pleine campagne présidentielle aux Etats-Unis. L'usage de l'IA fait également polémique à Hollywood, où les acteurs et les scénaristes ont mené de longues grèves l'an dernier, en s'estimant menacés par cette avancée technologique. "Disons-le d'emblée, beaucoup de gens font dans leur froc", a reconnu M. Hanks lors du festival AFI Fest ce week-end, à Hollywood.