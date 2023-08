Traitement des femmes: Gordon Brown réclame des poursuites pour "crime contre l'Humanité"

Depuis leur prise de pouvoir en août 2021, les autorités talibanes n'ont cessé d'imposer des lois visant principalement les droits des femmes pour faire respecter leur vision rigoriste de l'islam. Les écoles secondaires et l'université excluent les femmes, les parcs publics et salles de sport leurs sont interdits et les salons de beauté ont été fermés.

Les droits des femmes sont un point d'achoppement dans les négociations sur l'aide et la reconnaissance du pays.

"Les femmes ont été exclues de l'éducation", "de l'emploi", "de se rendre dans des espaces publics" et même "ces derniers jours" de se rendre dans des cimetières où reposent leurs proches, a souligné Gordon Brown, reprenant à son compte l'expression d'"apartheid de genre".

"C'est probablement la violation des droits humains la plus haineuse, la plus vicieuse, la plus complète" actuellement à l'oeuvre dans le monde, "infligée systématiquement à des millions de filles et de femmes à travers l'Afghanistan", a-t-il souligné, appelant la Cour pénale internationale à "enquêter".