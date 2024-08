Trois morts dans des tirs à la frontière avec le Pakistan, dit l'Afghanistan

Trois personnes, deux enfants et une femme, ont été tuées dans des échanges de tirs entre forces pakistanaises et afghanes sur la frontière, a annoncé mardi le ministère taliban de l'Intérieur.

"Les forces pakistanaises ont pris pour cible des maisons de civils et ont tué une femme et deux enfants", a déclaré le porte-parole afghan de l'Intérieur, Abdul Mateen Qani, sur le réseau social X.

Kaboul et Islamabad se sont mutuellement accusées de la responsabilité des tirs survenus lundi près du poste-frontalier de Torkham, dans le nord-est de l'Afghanistan. Islamabad a fait état de son côté de trois blessés pakistanais.

Le Pakistan et l'Afghanistan sont coutumiers des escarmouches sur la frontière commune de 2.400 km dont le tracé est contesté. Les tensions connaissent des flambées sporadiques depuis le retour des talibans au pouvoir à Kaboul, en août 2021.

Un responsable administratif pakistanais à Torkham a déclaré que les forces afghanes avaient déclenché les tirs de lundi en raison de tensions autour de la construction d'un nouveau poste-frontalier afghan, selon lui sans l'autorisation d'Islamabad et en violation des règlementations internationales.

Il a ajouté que des armes lourdes avaient été utilisées des deux côtés et que le poste-frontalier de Torkham, le plus fréquenté entre le Pakistan et l'Afghanistan, était fermé.