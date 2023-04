Trump arrive à New York, et les médias replongent en pleine frénésie

Un plan fixe de plusieurs minutes sur... le déchargement des bagages de l'avion de Donald Trump: le voyage lundi, de la Floride à New York, de l'ancien président américain s'est fait dans une frénésie médiatique que le principal intéressé a certainement savourée.

Et voilà que Donald Trump, premier président américain inculpé au pénal, regarde à nouveau l'Amérique en train de le regarder.

La journée de lundi a rappelé à quel point, pendant sa première campagne puis sa présidence, le républicain s'est nourri de la fascination médiatique autant que les journalistes se sont gorgés de ses propos les plus outranciers et de ses mises en scène les plus improbables.

A commencer par cette déclaration de candidature de juin 2015 précédée d'une lente descente d'escalator, dans le marbre et les reflets dorés de la Trump Tower, à Manhattan, où l'ancien président va passer la nuit de lundi à mardi.

L'entourage de l'ancien homme d'affaires n'a pas manqué de souligner que Donald Trump, ancienne vedette d'un show de téléréalité, était revenu sur le devant de la scène.