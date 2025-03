Trump coupe les budgets pour la recherche scientifique: cette décision a d'ores et déjà un impact en Belgique

"Les publications ont disparu"

Résultat, certaines recherches belges ont disparu des bases de données américaines. "J'ai le cas d'un collègue qui s'intéresse à l'impact du climat sur la santé mentale et ses publications contiennent les mots 'éco-anxiété, anxiété liée au climat'", rapporte Agnès Guideroni, prorectrice à la recherche de l'UCLouvain. "Ses publications ont disparu pour le moment des grosses bases de données de publications."

Donald Trump a également supprimé les fonds alloués à certains domaines de recherche qu'il qualifie de gaspillage absurde. "8 millions de dollars pour rendre des souris transgenres...", s'étonnait-il il y a peu lors d'une prise de parole.

"Le projet n'est plus financé"

En Belgique, certains chercheurs sont en partie financés par les Etats-Unis. Ils se retrouvent aujourd'hui dans une profonde incertitude. "On a l'exemple d'un chercheur qui travaillait sur l'impact des catastrophes sur la santé mentale, financé par USAID et on a reçu la lettre il y a quelques jours comme quoi le projet n'est plus financé", affirme Agnès Guideroni.

Le climat, la santé et les épidémies, ces thématiques sont étudiées à l'échelle mondiale. Les universités francophones belges redoutent de ne plus pouvoir collaborer librement avec les chercheurs américains.