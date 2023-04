Trump de nouveau entendu par la justice à New York dans une affaire civile de fraude financière

L'ancien président américain, qui entend reconquérir la Maison Blanche en 2024, doit effectuer une déposition sous serment et à l'abri des regards.

Donald Trump est de retour à New York jeudi afin d'être entendu dans le cadre d'un futur procès au civil pour lequel il est accusé de fraudes au sein de son groupe, la Trump Organization, une semaine après son inculpation historique dans une autre affaire.

Le milliardaire républicain est sorti jeudi matin de la Trump Tower, à Manhattan, et son véhicule s'est engouffré un peu plus tard dans le parking de l'immeuble où se trouvent les bureaux de la procureure générale de l'Etat de New York, Letitia James, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Un dispositif de sécurité avec des barrières et des forces de l'ordre a été mis en place au pied de l'immeuble, dans le district financier de Manhattan près de Wall Street, où une poignée d'opposants et de partisans attendaient Donald Trump.

La procureure générale de l'Etat de New York, élue sous l'étiquette démocrate, intente un procès civil à Donald Trump et à trois de ses enfants, leur réclamant 250 millions de dollars d'indemnités et des interdictions de diriger des entreprises.