Trump dit vouloir une "immunité totale" pour le président des Etats-Unis

"Un président des Etats-Unis devrait avoir une immunité totale, sans quoi il ou elle ne pourrait pas correctement exercer ses fonctions", et ce "même pour des faits qui +franchissent une ligne rouge+", a déclaré dans un message tout en majuscules l'ex-président républicain sur sa plateforme Truth Social.

Poursuivi dans quatre affaires pénales, le grand favori des primaires républicaines pour l'élection présidentielle de novembre cherche par ses multiples recours à reporter ses procès le plus tard possible, et en tout cas après le scrutin.