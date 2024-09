Tshisekedi demande des sanctions ciblées contre le Rwanda

Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, a demandé des "sanctions ciblées" contre le Rwanda pour son soutien au mouvement rebelle du M23 qui s'est emparé de vastes pans de territoire dans l'est du pays.

Lors de son allocution devant l'assemblée générale de l'Onu, mercredi à New York, le président de la RDC a fait état de "sept millions de déplacés internes", en raison de ce conflit, et dénoncé une "agression" contre son pays et une "violation majeure" de sa souveraineté.

Dans le même temps, Félix Tshisekedi a estimé que les récents pourparlers de paix de Luanda, menés sous l'égide de l'Angola, étaient "encourageants".