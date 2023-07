Tunisie: 13 corps de migrants repêchés au large de Sfax

Les garde-côtes tunisiens ont annoncé jeudi avoir repêché 13 corps de migrants victimes d'un naufrage au large de la ville portuaire de Sfax où se sont déroulés des affrontements la semaine passée entre des migrants et la population locale.

Sfax, deuxième plus grande ville de Tunisie, est le principal point de départ cette année des candidats à l'émigration vers l'Europe, l'île italienne de Lampedusa se trouvant à moins de 150 km du littoral tunisien.

"La nuit dernière, des unités affiliées à la région maritime de Sfax (centre-est) ont contrecarré une tentative de traversée clandestine et ont secouru 25 migrants subsahariens mais 13 corps ont été récupérés", a indiqué la garde nationale dans un communiqué.

La semaine dernière, cette agglomération d'un million d'habitants a été le théâtre d'affrontements qui ont coûté la vie à un Tunisien le 3 juillet.

Des centaines de migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont alors été expulsés de la ville et conduits par les autorités tunisiennes, selon des ONG, vers des zones inhospitalières aux frontières avec Libye à l'est et Algérie à l'ouest.