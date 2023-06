Turquie: le PKK rompt son cessez-le-feu

Le PKK, classé comme organisation terroriste par Ankara, les Etats-Unis et l'Union européenne, avait annoncé le 10 février la suspension de ses "opérations" en Turquie "tant que l'Etat turc ne nous attaque pas", quatre jours après le tremblement de terre qui a fait plus de 50.000 morts dans le sud-est du pays.

L'armée turque conduit régulièrement des opérations contre le PKK en Turquie et en Irak, et cible également les Unités de protection du peuple (YPG) en Syrie, alliées des Etats-Unis dans la lutte contre les djihadistes du groupe Etat islamique mais accusées par la Turquie d'être affiliées au PKK.

Le groupe armé avait maintenu ce cessez-le-feu pendant la campagne pour les élections présidentielle et législatives de mai.

Depuis 1984, le conflit entre le PKK et l'Etat turc a fait plus de 40.000 morts, dont de nombreux civils.

Ankara accuse notamment le PKK et les YPG d'avoir perpétré l'attentat qui a fait six morts et 81 blessés au coeur d'Istanbul le 13 novembre. Les deux mouvements avaient aussitôt démenti toute implication.