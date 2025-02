Un avion s'écrase à Philadelphie et fait au moins 6 morts, dont une petite fille qui venait d'être sauvée

Un avion s'est écrasé vendredi près d'un centre commercial de Philadelphie, dans l'est des États-Unis, provoquant des incendies.

Un avion sanitaire avec six Mexicains à son bord s'est écrasé vendredi à Philadelphie, provoquant des incendies dans cette ville de l'est des Etats-Unis, deux jours après une collision entre un avion de ligne et un hélicoptère qui a tué 67 personnes à Washington.

Des images vidéo ont montré le biréacteur descendant à pic vers une zone résidentielle et une énorme boule de feu au moment de l'impact.