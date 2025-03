"Un basculement historique": quel avenir pour l'Europe après le clash Trump-Zelensky? Voici pourquoi le sommet de Londres est "crucial"

Le sommet de Londres est crucial. Certains experts disent que c'est la réunion la plus importante depuis la conférence de Yalta. C'était il y a 70 ans, une conférence qui coupait l'Europe en deux, entre l'Est et l'Ouest.

Entre ses deux mandats, il a gardé contact avec Vladimir Poutine qu'il admire, qu'il respecte. Tout comme il admire et respecte le dictateur nord-coréen Kim Jong-un. Il avait dit "on est tombé amoureux" après avoir échangé des lettres avec ce dernier.

Le coût d'une défense européenne est estimé à 250 milliards d'euros par an. Est-ce que les Européens sont prêts ? Est-ce que les opinions européennes sont prêtes ? Des questions auxquelles il faudra répondre très très rapidement car on se rend compte qu'on a déjà perdu beaucoup de temps. Il en va de la mort ou du sursaut de l'Europe.

On voit que Donald Trump est dans un rapport de force, de puissance, de domination. Il ne supporte pas les losers et il considère que les démocraties européennes sont faibles. Que les Européens sont des losers. Son vice-président (J.D. Vance) est venu nous le dire il y a deux semaines à Munich.

Lundi dernier, on a assisté à un fait marquant: les Américains ont voté au Conseil de sécurité des Nations Unies, non pas avec les Français et les Britanniques, mais avec les Russes et les Nord-Coréens. L'Amérique de Trump est passée dans l'autre camp, celui des autocrates. C'est un basculement tout à fait historique.