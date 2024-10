Un condamné témoigne devant le Parlement du Texas après le report in extremis de son exécution

Un Américain atteint d'autisme dont l'exécution a été suspendue in extremis doit témoigner lundi devant des élus du Texas sur sa condamnation controversée dans une affaire de "bébé secoué".

Mais la Cour suprême de cet Etat du Sud lui a accordé un répit de dernière minute en réponse à une intervention exceptionnelle de parlementaires républicains et démocrates qui ont demandé à l'entendre.

Robert Roberson est donc attendu lundi par la commission de la justice pénale de la Chambre des représentants du Texas qui considère son dossier comme un cas d'école.

"Nous sommes impatients de l'accueillir au Capitole du Texas et de lui donner finalement, à lui et la vérité, une chance d'être entendus", ont déclaré l'élu démocrate Joe Moody et son collègue républicain Jeff Leach, dans un communiqué conjoint.