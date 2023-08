Un convoi d'ingénieurs chinois attaqué dans le sud-ouest du Pakistan

Six mois auparavant, un assaut contre le consulat de Chine de Karachi, la plus grande ville du Pakistan et sa capitale économique et financière, avait coûté la vie à au moins quatre personnes.

Ces attaques avaient été revendiquées par l'Armée de libération du Baloutchistan, qui s'était justifiée en invoquant la mainmise sur les ressources locales par Islamabad et la Chine.