Un membre du parti de Moïse Katumbi serait décédé en marge d'un meeting à Kindu

Le parti Ensemble pour la République a dénoncé ce décès et les violences rapportées à l'encontre du cortège de Moïse Katumbi. L'ancien ministre du Plan honoraire Christian Mwando, qui a quitté le gouvernement pour rejoindre l'ancien gouverneur du Katanga, a pour sa part accusé "le gouverneur illégitime et meurtrier" de la province de Maniema, Afani Idrissa, d'être à l'origine de ces violences.

Un détachement de militaires belges est par ailleurs présent à Kindu pour aider à la formation de bataillons de l'armée congolaise.

Vingt-trois candidats, dont le président sortant Félix Tshisekedi sont en lice pour l'élection présidentielle prévue le 20 décembre en République démocratique du Congo en même temps que des législatives, provinciales et municipales. Ces scrutins se dérouleront dans un contexte politique et sécuritaire particulièrement tendu, notamment en raison d'affrontements et de massacres dans plusieurs territoires de l'est du pays.