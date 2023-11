Un milliard de dollars de produits contrefaits saisis à New York, du jamais-vu aux Etats-Unis

La justice américaine a annoncé mercredi soir la saisie record de quelque 220.000 sacs, vêtements et chaussures contrefaits et autres copies de produits de consommation de luxe d'une valeur d'un milliard de dollars, du jamais-vu dans l'histoire des saisies aux Etats-Unis.

L'annonce par le parquet fédéral du sud de l'Etat de New York, qui comprend Manhattan, est accompagnée de photos de salles d'un entrepôt situé sur l'île principale de la mégapole, remplies de cartons entassés sur des palettes, et de sacs à main, portefeuilles, chemises et boites à chaussures.