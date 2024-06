Un mort et un blessé après une fusillade dans le centre de Saumur

"Les investigations sont en cours pour identifier et retrouver le tireur et d'éventuels complices", a ajouté la magistrate.

Sur son compte Facebook, Jackie Goulet, maire de Saumur (26.000 habitants), a indiqué que "le moment est au soutien sans faille aux familles et aux proches des victimes et il nous faut aujourd’hui, je crois, non pas commenter cet événement tragique mais avoir une pensée fraternelle pour celles et ceux qui sont directement touchés".

Une cellule psychologique est mise en place dès cet après-midi à l'Hôtel de Ville de Saumur, a ajouté l'édile.