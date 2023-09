Un Normand condamné à six mois de prison ferme pour maltraitance animale

"Le prévenu est condamné à une peine de 24 mois de prison, dont 18 mois assorti d'un sursis probatoire de trois ans et effectuera sa peine de prison ferme sous bracelet électronique", a déclaré Me Patrice Grillon, avocat de l'association qui s'était portée partie civile.

Un Normand de 24 ans a été condamné à six mois de prison ferme par le tribunal correctionnel d’Évreux lundi pour sévices graves ou actes de cruauté envers son chien, a-t-on appris de l'association Stéphane Lamart.

Le rottweiler mâle d'un an et demi avait été retrouvé gravement blessé le 23 juin dans un bois proche de Fontaine-l'Abbé (Eure) par un chauffeur de poids-lourd.

Une lame de 7 cm était plantée entre ses yeux et son corps présentait des brûlures laissant penser qu'il avait été attaché à une voiture puis traîné sur la route.

"Le tribunal a ordonné la confiscation du chien et une interdiction définitive de détenir un animal et d'indemniser les parties civiles (parmi lesquelles La fondation Brigitte Bardot, la SPA ou encore 30 millions d'amis, ndlr)", a ajouté Me Grillon.