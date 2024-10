Un pari risqué? Trump défie les sondages et mise sur l'immigration plutôt que sur l'économie

Lors du dernier débat présidentiel, Donald Trump a affirmé que des gangs violents de migrants prenaient le contrôle de la ville d'Aurora, au Colorado, amplifiant une rumeur largement contestée. Aujourd'hui, il se prépare à tenir un rassemblement dans cette même ville, plaçant l'immigration au cœur de sa campagne.

Trump a fait de la fermeture des frontières et de l'expulsion des migrants en situation irrégulière une priorité, utilisant une rhétorique de plus en plus agressive.