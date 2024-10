Donald Trump se présente comme étant le "protecteur" des femmes: une rhétorique qui peut vraiment fonctionner?

L'élection présidentielle de 2024 met en lumière une fracture grandissante entre les partisans des rôles de genre traditionnels et ceux qui embrassent les changements sociaux modernes. Donald Trump, en se présentant comme le "protecteur" des femmes, tente de séduire un électorat conservateur, tant masculin que féminin, attaché aux valeurs familiales traditionnelles.

Et au cours de cette campagne, la rhétorique bien particulière de Donald Trump interroge. En se présentant comme le "protecteur" des femmes, le candidat républicain tente de gagner les voix d'un électorat attaché aux valeurs familiales traditionnelles. Mais cela sera-t-il suffisant pour lui assurer la victoire finale ?

Les élections présidentielles approchent aux États-Unis. Pour l'heure, le duel reste serré entre Donald Trump et Kamala Harris. Chacun mise sur ses atouts pour tenter de séduire un maximum d'électeurs.

Un discours paternaliste qui divise

Lors d'un meeting en Pennsylvanie, Donald Trump a déclaré : "Vous ne serez plus abandonnées, seules ou effrayées. Vous serez protégées, et je serai votre protecteur". Cette déclaration reflète sa volonté de rassurer les femmes face aux menaces de sécurité qu'il associe à l'immigration clandestine et à la criminalité.

À lire aussi Comment Kamala Harris pourrait battre un record de voix...et quand même perdre l'élection

Cependant, de nombreux experts, comme la politologue Erin Cassese, estiment que ce message peut paraître condescendant, voire déconnecté des véritables préoccupations des femmes d'aujourd'hui, telles que le droit à l'avortement. "Beaucoup de femmes pensent que la décision de la Cour suprême sur l'avortement a mis en danger leurs vies et leurs droits", explique Cassese.

Des femmes partagées entre sécurité et liberté

Bien que certains segments de l'électorat, notamment les femmes mariées et celles issues de milieux conservateurs, puissent être sensibles à l'argument de Trump, une grande partie des femmes perçoit ce discours comme un retour en arrière.