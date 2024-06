Un sénateur américain jugé pour corruption se représentera comme indépendant

Elu du New Jersey dans l'est des Etats-Unis, l'influent sénateur démocrate est accusé de corruption et de trafic d'influence au profit de l'Egypte et du Qatar, ainsi que d'entrave à l'exercice de la justice et d'avoir agi comme agent d'un gouvernement étranger.

A 70 ans, le vieux routier de la politique américaine, élu au Congrès depuis 30 ans, se présentera sous la bannière "Menendez pour le Sénat" et a obtenu 2.465 signatures du public, bien plus que les 800 nécessaires à une candidature.

A ses côtés, comparaissent les hommes d'affaires Wael Hana et Fred Daibes qui plaident aussi non coupable. Un troisième homme, José Uribe, a lui plaidé coupable sur une partie des poursuites et collabore avec la justice.

Le couple Menendez est accusé d'avoir accepté entre 2018 et 2022 des "centaines de milliers de dollars" de pots-de-vin, en liquide ou lingots d'or. Cela en échange de son influence pour soutenir Le Caire et "protéger et enrichir" les trois hommes d'affaires de son Etat du New Jersey où vivent neuf millions d'habitants, dont une importante diaspora du Moyen-Orient.