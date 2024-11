Une COP29 marquée par le retour de Donald Trump: "Je ne voudrais être à la place des délégués américains", commente François Gemenne

François Gemenne, membre du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, ne s'attend pas spécialement à l'échec de cette COP29: "Il est certain qu'on voit bien que le problème au niveau financier, c'est que les poches des gouvernements sont vides. On voit bien que le problème politique, c'est qu'élection après élection, il n'y a pas vraiment une demande claire exprimée de la part de l'électorat pour des politiques climatiques ambitieuses. Ça ne veut pas dire forcément que la lutte contre le changement climatique va être un échec. Ça veut dire simplement qu'il faut se montrer créatif, notamment sur le plan financier", explique l'expert.

Celui qui est également directeur de l'observatoire HUGO de l'ULiège estime qu'il faudrait davantage impliquer le secteur privé dans les négociations : "Je ne vois pas pourquoi les grandes entreprises des énergies fossiles ne pourraient pas contribuer au fond sur les pertes et dommages, par exemple. Et je pense aujourd'hui effectivement que ce sont les entreprises davantage que les gouvernements qui sont aujourd'hui les fers de lance de la transition. Et ça implique aussi qu'on puisse s'interroger sur le modèle de négociation. Nous allons devoir gérer le changement climatique jusqu'à la fin du siècle au mois et donc nous avons besoin de ces réunions annuelles.", déclare-t-il en direct du RTL info 19h.