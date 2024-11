Trump s'est entretenu avec Poutine: ce qu'il s'est dit

Des attaques de drones d'une ampleur inédite ont visé dans la nuit de samedi à dimanche l'Ukraine et la région de la capitale russe Moscou, ont dénoncé les deux camps, malgré l'entretien entre Vladimir Poutine et Donald Trump, qui lui aurait demandé de ne pas provoquer d'escalade en Ukraine selon le Washington Post.

Ils ont discuté de l'objectif de paix sur le continent européen et le président-élu américain a dit espérer pouvoir discuter de "la résolution de la guerre en Ukraine bientôt", selon les sources anonymes du quotidien américain. Interrogé, l'entourage de Donald Trump n'a pas confirmé cette première conversation téléphonique entre les deux hommes depuis que M. Trump a remporté la présidentielle le 5 novembre.

Alors que le conflit entre Kiev et Moscou fait toujours rage, le Kremlin a dit, lui, voir des "signaux positifs". "Trump, pendant sa campagne électorale, a dit qu'il perçoit tout cela via des accords. Et qu'il peut obtenir un accord qui amène à la paix", a affirmé le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, dans une interview diffusée dimanche. "Il parle de paix, pas de confrontation, pas de volonté d'infliger une défaite stratégique à la Russie, ce qui le distingue favorablement de l'administration actuelle", a-t-il poursuivi.