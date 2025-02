"Une menace terroriste pour le monde": Volodymyr Zelensky accuse la Russie d'avoir attaqué Tchernobyl

Partager:

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé vendredi la Russie d'avoir endommagé avec un drone explosif l'arche de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Il a assuré qu'aucune hausse des radiations n'avait été constatée.

"La nuit dernière, un drone d'attaque russe équipé d'une ogive hautement explosive a frappé l'enceinte protégeant le monde des radiations du réacteur n°4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl", a indiqué M. Zelensky sur X, indiquant qu'un incendie a été "éteint" et que "le niveau de radiations n'a pas augmenté". L'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA) a indiqué sur X que son équipe sur place avait entendu "une explosion provenant de l'arche de confinement" et avoir été informé qu'il s'agissait d'une drone. La structure métallique touchée recouvre le réacteur qui a explosé en avril 1986 et protège un premier sarcophage et les débris radioactifs qui s'y trouvent. À lire aussi Guerre en Ukraine: Zelensky se dit prêt à échanger "un territoire contre un autre" avec la Russie

L'explosion a eu lieu vers 01h50 du matin vendredi (00h50 jeudi heure belge), selon l'AIEA. M. Zelensky a diffusé des images du site, notamment une vidéo de l'explosion et de l'incendie. Sur une des photos, on distingue un trou dans la structure métallique et de images prises dans les combles de la structure métallique montrent des tôles déchirées et des équipements endommagés. "La Russie d'aujourd'hui est le seul pays au monde qui attaque de tels sites, occupe des centrales nucléaires et fait la guerre sans se soucier des conséquences. Il s'agit d'une menace terroriste pour le monde entier", a accusé M. Zelensky. "Colère" Les autorités ukrainiennes ont indiqué qu'elles allaient informer les États-Unis des détails de cette attaque lors d'une rencontre à la Conférence de Munich sur la sécurité vendredi. M. Zelensky doit y rencontrer le vice-président américain, JD Vance.