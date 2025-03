Une œuvre emblématique qui disparaît: à Washington, des ouvriers retirent les lettres 'Black Lives Matter'

Des ouvriers et des pelleteuses ont commencé lundi sous les objectifs des photographes et des caméras à retirer les énormes lettres Black Lives Matter à Washington D.C., non loin de la Maison Blanche. Cette oeuvre de street art avait été érigée après la mort de l'Afro-Américain George Floyd lors d'une violente intervention policière voici cinq ans.