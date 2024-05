Une température record de 49,9°C enregistrée à New Delhi

Les services météorologiques indiens, qui font état de "fortes vagues de chaleur", ont rapporté cette température record dans deux stations de la banlieue de New Delhi, Narela et Mungeshpur.

Des températures similaires sont attendues mercredi, selon les prévisionnistes.

En mai 2022, 49,2°C avaient été relevées dans certains quartiers de la capitale, avaient rapporté cette année-là des médias indiens.

Les températures caniculaires sont courantes en Inde pendant l'été, mais selon les chercheurs, le changement climatique entraîne des vagues de chaleur plus longues, plus fréquentes et plus intenses.