"Une troisième guerre mondiale est possible" pour Charles Michel: voici ses propositions pour l'éviter

Charles Michel estime qu'une troisième guerre mondiale "est possible" et appelle l'Europe à renforcer sa défense collective et à faire preuve de fermeté face à la Russie, plaidant pour une réponse coordonnée et ambitieuse.

"Une troisième guerre mondiale est possible", a alerté ce dimanche Charles Michel, ancien président du Conseil européen jusqu'en 2024, sur BFMTV. "Je l'ai déclaré dans mon dernier discours à la dernière Assemblée générale des Nations Unies il y a quelques mois en qualité de Président du Conseil européen."

Malgré la gravité de la situation, Charles Michel a insisté sur la nécessité d'éviter de "tomber dans l'affolement" et l'importance "d'être lucide" et "d'identifier les menaces devant nous et d'apporter des réponses, le plus possible je l'espère, dans l'unité européenne".