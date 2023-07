Une ville proche de la capitale attaquée et pillée par les paramilitaires

Les FSR du général Mohamed Hamdane Daglo "pillent les banques et les bâtiments publics" de la ville de Bara, à 50 km au nord-est d'El-Obeid, le chef-lieu du Kordofan-Nord, raconte l'un d'eux.

El-Obeid, à 350 km au sud de Khartoum, est stratégique car elle est un noeud logistique et commercial avec notamment un aéroport et d'immenses entrepôts de stockage de denrées alimentaires et de produits d'exportation, comme la gomme arabique.