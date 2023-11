USA: peine de prison pour la mère d'un élève ayant blessé par balle sa professeure

La mère d'un élève de six ans ayant grièvement blessé par balle sa professeure d'école dans l'est des Etats-Unis, a été condamnée mercredi à 21 mois d'emprisonnement.

Son fils avait apporté le 6 janvier une arme à feu dans son école de Virginie et avait tiré sur son institutrice. L'enseignante, blessée à la main et à la poitrine, avait été hospitalisée pendant deux semaines.

Deja Taylor, 26 ans, qui possédait l'arme, a été reconnue responsable et condamnée à une peine de prison d'un an et neuf mois par un tribunal de district de Newport News, selon des médias locaux.