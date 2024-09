Venezuela : le candidat de l'opposition affirme avoir signé une lettre sous la contrainte

"Le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodriguez, et la vice-présidente de la République, Delcy Rodriguez, m'ont présenté un document que je devais signer pour être autorisé à quitter le pays. En d'autres termes, je devais signer ou faire face aux conséquences", explique dans une video sur les réseaux sociaux M. Gonzalez Urrutia.

Celui-ci a trouvé asile politique en Espagne le 8 septembre. Il était visé par un mandat d'arrêt pour ne pas avoir répondu à des convocations de la justice.

"Il y a eu des heures très tendues de coercition, de chantage et de pression. J'ai pensé que je pouvais être plus utile libre plutôt qu'en prison. Un document produit sous la contrainte est entaché de nullité absolue", poursuit-il.

"En tant que président élu par des millions et des millions de Vénézuéliens qui ont voté pour le changement, la démocratie et la paix, je ne me laisserai pas réduire au silence. Je ne les trahirai jamais (...) Ce qu'elles (autorités) devraient publier, ce sont les procès-verbaux du décompte des voix" de la présidentielle du 28 juillet, conclut-il.